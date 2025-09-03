На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодые люди пленили трех школьниц и толпой изнасиловали их

В Таиланде молодые люди изнасиловали трех 14-летних школьниц
Depositphotos

В Таиланде группу подростков задержали за изнасилование трех 14-летних девушек. Об этом сообщает The Thaiger.

Над каждой из пострадавших юноши в возрасте около 17 лет надругались отдельно. Так, первая девушка разговаривала с одним из подростков около его дома, но в какой-то момент молодой человек пригласил ее внутрь и, закрыв дверь, изнасиловал.

Вторая пострадавшая также попала в дом подобным образом, однако внутри уже была компания школьников. Они угрожали девушке пистолетом и жестоко избили.

«На месте происшествия также присутствовала женщина, которая подстрекала преступников и после инцидента снова физически избила девушку», – сообщается в публикации.

Третью пострадавшую заставили выбирать, чего она хотела бы: быть изнасилованной одним юношей или толпой. После надругательства ее отпустили.

Родители всех трех школьниц обратились в полицию. Известно, что в компании было около шести подростков.

Ранее два мигранта изнасиловали женщину в одном из дворов Череповца.

