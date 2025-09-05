Отец избил семилетнюю дочь, которую изнасиловал его брат, чтобы заставить ее молчать

В Индии отец избил маленькую дочь, узнав, что ее изнасиловал его брат

В Индии дядя изнасиловал семилетнюю племянницу, а отец девочки избил ее, чтобы заставить замолчать. Об этом пишет Times of India.

В январе 2022 года жертва осталась дома одна, этим воспользовался ее 25-летний дядя по отцу и совершил над ней сексуализированное насилие. Девочка рассказала о произошедшем матери, а та решила сообщить об этом мужу и свекрови. Однако вместо того, чтобы обратиться в полицию, они заперли мать и дочь в комнате и избили их, чтобы заставить замолчать.

Лишь спустя 40 дней после инцидента мать жертвы смогла обратиться в полицию и подать заявление. Медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования. На суде дядя девочки был признан виновным и получил 20 лет тюремного заключения, а также штраф. В отношении отца и бабушки жертвы также возбудили уголовные дела и выделили их в отдельное производство.

