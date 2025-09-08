На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД рассказало о настройках аккаунта, которые защитят профиль в Telegram

МВД рекомендовало скрыть номер в Telegram и запретить звонки незнакомцам
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Для защиты профиля в Telegram нужно скрыть номер телефона, периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту, и включить двухфакторную аутентификацию. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram-канале.

Скрытие номера телефона обеспечит приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев. В настройках в мессенджере можно выбрать, кто может найти вас в Telegram по номеру телефона: все пользователи или только контакты из телефонной книги

Ведомство рекомендует выставить автоматическое завершение сеансов, не хранить во вкладке «избранное» важные сведения, запретить незнакомцам звонить вам.

Кроме того, в УБК МВД советуют игнорировать сайты и ресурсы, требующие авторизации через Telegram, регулярно очищать кэш, периодически обновлять пароль от учетной записи.

До этого эксперты предупредили, что при подключении к Wi-Fi важно быть уверенным в его надежности, так как непроверенные сети грозят серьезными последствиями, включая утечку данных и потерю всех финансовых средств.

Ранее россиянка поверила «сотруднику ФСБ» и перевела 11 млн рублей из семейных сбережений.

