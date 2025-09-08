Россиян предупредили об опасности подключения к случайной сети Wi-Fi

При подключении к Wi-Fi важно быть уверенным в его надежности, так как непроверенные сети грозят серьезными последствиями, включая утечку данных и потерю всех финансовых средств. Об этом RT рассказали эксперты провайдера цифровых услуг «Дом.ру».

«Первое и, пожалуй, самое важное правило — точно знать, к какой сети вы подключаетесь. Не стоит доверять случайным названиям в списке доступных Wi-Fi-сетей», — подчеркнули специалисты.

Сегодня во многих учреждениях и компаниях посетителям предоставляют бесплатный доступ к Wi-Fi, но важно всегда точно узнавать её название у сотрудников, так как в противном случае можно случайно подключиться к нелегальной мошеннической сети. По действующим законам в публичной сети требуется авторизация, операторы верифицируют пользователей — чаще всего по номеру телефона. А, например, в отелях часто авторизацию запрашивают по паспортным данным, аккаунту в «Госуслугах» или альтернативным идентификаторам — таким, как ID-системы.

Особенно осторожными нужно быть в случае необходимости зайти в сеть через «Госуслуги», подчёркивают эксперты. Мошенники часто создают фишинговые сайты, которые на первый взгляд крайне сложно отличить от настоящих. Чтобы не попасться на такую схему обмана, необходимо внимательно изучать адрес страницы ввода данных — он должен быть точно таким же, как адрес реального сервиса.

Когда пользователя просят авторизацию через мессенджер или ещё каким-нибудь необычным способом — это сигнал о мошеннической сети, используемой для кражи данных. Кроме того, важно помнить, что нельзя при авторизации вводить ИНН, адрес проживания, реквизиты банковских карт, коды из СМС и так далее. Если приходит сообщение для подтверждения телефона, то оно должно быть только от оператора Wi-Fi.

Ещё один важный маркер мошенничества — это возможность подключиться к Wi-Fi без авторизации. Особенно велика угроза нарваться на поддельную сеть преступников в местах массового скопления людей, на каких-то мероприятиях, подчёркивают эксперты. Обычно за время проведения таких событий аферисты успевают собрать данные посетителей, причём сети они создают с названиями, близкими к тематике мероприятия.

«Особенно важно обращать внимание на способ авторизации: она должна проходить только законным способом», — подчеркнули эксперты.

Если на телефон приходят сообщения о попытке зайти в аккаунт, почту или на другие ресурсы от лица пользователя, нужно немедленно сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию, проверить все используемые сервисы.

До этого в МВД России предупредили о новой мошеннической схеме с использованием QR-кодов, через которые пользователям предлагают подключиться к Wi-Fi в кафе или других общественных местах. После сканирования таких кодов устройство может быть перенаправлено на вредоносные ресурсы, где происходит сбор логинов, паролей или установка вредоносного программного обеспечения. В МВД подчеркнули, что основная цель подобных схем — перехват учётных данных или заражение устройства вредоносным софтом.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах.