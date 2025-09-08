Россиянка поверила «сотруднику ФСБ» и перевела 11 млн рублей из семейных сбережений

Жительница Кургана отдала мошенникам все семейные сбережения после обвинений в госизмене. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Один из аферистов в мессенджере представился 19-летней пострадавшей замруководителя одного из учебных заведений города. Он рассказал, что им якобы поступил список дропперов, среди которых была и она. Россиянка якобы переводила деньги на другие счета, таким образом финансируя террористов. Позже они перешли в другой мессенджер.

«Там к разговору подключился другой мужчина в форме, якобы «сотрудник ФСБ» на фоне государственного флага», – сообщается в публикации.

Неизвестный обвинил девушку в госизмене и потребовал перевести на «безопасный счет» более 11 млн рублей, которые, как он выяснил, есть у семьи.

Пострадавшая перевела деньги через банкоматы и, когда мошенники перестали выходить на связь, обратилась в полицию.

В МВД напомнили, что представители правоохранительных органов не звонят с требованием перевести деньги.

Ранее мошенники начали создавать фишинговые домены на языках народов России.