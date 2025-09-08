На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка поверила «сотруднику ФСБ» и перевела 11 млн рублей из семейных сбережений

В Кургане девушка перевела мошенникам 11 млн рублей
true
true
true
close
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Кургана отдала мошенникам все семейные сбережения после обвинений в госизмене. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Один из аферистов в мессенджере представился 19-летней пострадавшей замруководителя одного из учебных заведений города. Он рассказал, что им якобы поступил список дропперов, среди которых была и она. Россиянка якобы переводила деньги на другие счета, таким образом финансируя террористов. Позже они перешли в другой мессенджер.

«Там к разговору подключился другой мужчина в форме, якобы «сотрудник ФСБ» на фоне государственного флага», – сообщается в публикации.

Неизвестный обвинил девушку в госизмене и потребовал перевести на «безопасный счет» более 11 млн рублей, которые, как он выяснил, есть у семьи.

Пострадавшая перевела деньги через банкоматы и, когда мошенники перестали выходить на связь, обратилась в полицию.

В МВД напомнили, что представители правоохранительных органов не звонят с требованием перевести деньги.

Ранее мошенники начали создавать фишинговые домены на языках народов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами