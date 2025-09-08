Иностранец задержан в Ставропольском крае по подозрению в подготовке терактов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку террористических актов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Отмечается, что азербайджанец по собственной воле вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. По заданию куратора он провел детальную разведку нескольких объектов для совершения диверсионно-террористических актов.

В частности, преступник изучал административные здания силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что несовершеннолетнего жителя Нижнего Новгорода признали виновным в совершении преступлений террористической направленности, приговорив к восьми годам лишения свободы. По данным СК, в 2023 году подросток добровольно вступил в террористическую организацию для последующего совершения теракта от ее имени.

Ранее 60-летнего москвича заподозрили в попытке совершения теракта с помощью БПЛА.