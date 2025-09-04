В РФ осудили подростка за участие в деятельности террористической организации

СК: подростка из Нижнего Новгорода осудили на восемь лет за подготовку к теракту

Несовершеннолетнего жителя Нижнего Новгорода признали виновным в совершении преступлений террористической направленности, приговорив к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в 2023 году подросток добровольно вступил в запрещенную в стране террористическую организацию для последующего совершения преступлений от ее имени. Впоследствии он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и прошел обучение в интернете. Компоненты несовершеннолетний хранил у себя дома.

Более того, фигурант в социальных сетях демонстрировал третьим лицам символику, используемую террористической организацией. Также он занимался пропагандой ее деятельности и планировал совершить теракт на территории Нижегородской области.

На этом фоне подростка задержали, а по месту его жительства были проведены обыски. Специалисты изъяли не только компоненты для изготовления СВУ, но и символику запрещенной организации с радикальной религиозной литературой.

«Он (несовершеннолетний — «Газета.Ru») признан виновным в <...> участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовлении к террористическому акту», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Удмуртской Республике задержали троих подростков, планировавших теракт на оборонном предприятии.