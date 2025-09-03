Жителя Москвы заподозрили в попытке совершения теракта

60-летнего жителя Москвы Андрея Евсеева обвиняют в попытке совершения теракта в столице, хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, попытке изготовления взрывных устройств, а также в нанесении побоев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы Второго Западного окружного военного суда.

Гособвинитель попросил суд назначить москвичу наказание в виде 14 лет лишения свободы (3 года в тюрьме, 11 лет — в колонии строго режима). Кроме того, мужчину просят обязать выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал частично. Он уверял суд, что сайты и Telegram-каналы экстремистского содержания посещал из любопытства, а аэросъемку инфраструктуры южного административного округа Москвы производил в личных интересах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала россиянина вменяемым.

По данным следствия, в июне прошлого года Евсеев, который работает водителем-экспедитором в компании по продаже химических реактивов, будучи пьяный подрался на улице с прохожим и пришел в полицию с заявлением о потасовке. Полицейский обратил внимание, что мужчина был в футболке с надписью «Украина». Тот рассказал о своих проукраинских взглядах, что дома хранит флаги Украины и прочее. В квартире Евсеева был произведен осмотр.

Правоохранители нашли в квартире москвича 14 квадрокоптеров, пульты управления, VR-очки, флаги Украины, футболку с надписью «Украина», рабочие штаны с лентами сине-желтых цветов, канистры с неизвестными жидкими веществами и множество других разных вещей.

После осмотра квартиры в отношении мужчины возбудили уголовное дело. 22 июня 2024 года Евсеев был заключен под стражу.

Как отмечает агентство, в материалах уголовного дела указаны снимки с квадрокоптера теплоэлектроцентраля в ЮАО, школы, больницы им. Буянова, датированные после 2022 года.

