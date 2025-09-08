СК предъявил обвинение новому фигуранту дела о теракте, в котором погиб глава войск РХБЗ

Следствие предъявило обвинение новому фигуранту Андрею Гедзику по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные документы.

Мужчине предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде и незаконной перевозке взрывных устройств. Он объявлен в международный розыск.

У Гедзика имеется гражданство Украины, он включен в список террористов.

Остальным фигурантам уголовного дела — Курбанову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну — предъявлено новое обвинение в совершении преступлений по статьям УК РФ — «участие в террористическом сообществе», «террористический акт, совершенный с причинением ущерба в крупном размере либо повлекший тяжкие последствия».

Также сообщается, что следственные и процессуальные действия по делу проводились на территории нескольких регионов России. Принимая во внимание особую сложность расследования, суд пришел к выводу о том, что примененная в отношении Падиева мера пресечения соразмерна предъявленному обвинению, говорится в документах.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено, участники знакомятся с материалами дела.

17 декабря Кириллов и его помощник были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника СБУ сообщила, что украинское ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Ранее в российском регионе установили бюст генерала Кириллова.