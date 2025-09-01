На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах

Депутат Нилов: доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах нужно сделать бесплатным
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект, в рамках которого предлагается сделать доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах бесплатным для всех участников образовательного процесса. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что в настоящее время многие учебные заведения предоставляют бесплатный доступ к Wi-Fi для студентов. Однако, по его словам, в России нет стандарта, в рамках которого подобная опция стала бы обязательной.

«В связи с этим предлагаем внести необходимые поправки в действующее законодательство, чтобы доступ к сети интернет и, в частности, к Wi-Fi в учебных заведениях предоставлялся бесплатно всем участникам образовательного процесса», — написал Нилов.

7 августа в России запустился сервис TutWiFi, который позволяет находить ближайшие точки бесплатного гостевого Wi-Fi в городах России и стран СНГ. Сервис призван помочь пользователям оставаться на связи в условиях нестабильной работы сетей мобильных операторов, а также прокладывать маршруты до выбранных узлов.

Ранее россиянам запретили делиться домашним Wi-Fi.

