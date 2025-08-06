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В МВД раскрыли схему кражи паролей через Wi-Fi в кафе

МВД: подключение к Wi-Fi по QR-коду может привести к краже данных
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Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме с использованием QR-кодов, через которые пользователям предлагают подключиться к Wi-Fi в кафе или других общественных местах. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос ТАСС.

По данным министерства, злоумышленники размещают QR-коды, якобы предназначенные для оплаты или подключения к беспроводной сети. После сканирования таких кодов устройство может быть перенаправлено на вредоносные ресурсы, где происходит сбор логинов, паролей или установка вредоносного программного обеспечения.

В МВД подчеркнули, что основная цель подобных схем — перехват учетных данных или заражение устройства вредоносным софтом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напоминала, что после контакта с мошенниками у пострадавшего есть так называемый «золотой час», в течение которого можно минимизировать возможный ущерб. По словам Волк, если человек под воздействием злоумышленников раскрыл конфиденциальные данные — например, учетные записи, пароли или банковскую информацию, — то важно действовать незамедлительно.

Ранее выяснилось, что две трети российских компаний взламываются хакерами меньше чем за сутки.

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