Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре

Российским пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, с 1 октября 2025 года будет автоматически повышена пенсия на 10 221 рубль. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Повышение состоит из фиксированной выплаты в размере 8907 рублей и надбавки за уход в 1314 рублей. Для получения увеличенных выплат не требуется подавать заявление - перерасчет произведут автоматически.

«С 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии и надбавки за уход», — пояснил Балынин.

Для примера, при сентябрьской пенсии в 39 879 рублей после повышения выплата составит 50 101 рубль, что на 25,6% больше. Также в октябре ожидается индексация на 7,6% пенсий для силовых ведомств.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо перейти к ежеквартальной индексации пенсий, а также ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров.

