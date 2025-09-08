На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре

Доцент Балынин: с 1 октября повысят пенсии россиянам старше 80 лет
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Российским пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, с 1 октября 2025 года будет автоматически повышена пенсия на 10 221 рубль. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Повышение состоит из фиксированной выплаты в размере 8907 рублей и надбавки за уход в 1314 рублей. Для получения увеличенных выплат не требуется подавать заявление - перерасчет произведут автоматически.

«С 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии и надбавки за уход», — пояснил Балынин.

Для примера, при сентябрьской пенсии в 39 879 рублей после повышения выплата составит 50 101 рубль, что на 25,6% больше. Также в октябре ожидается индексация на 7,6% пенсий для силовых ведомств.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо перейти к ежеквартальной индексации пенсий, а также ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров.

Ранее был назван размер пенсии никогда не работавших россиян.

