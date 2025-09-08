В Госдуме предложили индексировать пенсии четыре раза в год

Депутат Миронов предложил индексировать пенсии четыре раза в год

В России необходимо перейти к ежеквартальной индексации пенсий, а также ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

По его словам, пенсии следует индексировать с учетом реального роста цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца.

Также парламентарий напомнил, что СРЗП предложила ввести 13-ю пенсию.

«Ну пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живется нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати», — сказал он.

Он отметил, что соответствующая поправка будет вновь внесена в Госдуму в осеннюю сессию.

До этого сообщалось, что в октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

