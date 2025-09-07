На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван размер пенсии никогда не работавших россиян

В «СберНПФ» назвали размер пенсии для никогда не работавших россиян
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России пенсию получат даже граждане, которые никогда не работали. Об этом рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

По ее словам, такой категории граждан платят социальную пенсию по старости. На выплату могут рассчитывать россияне без трудового стажа и отработавшие меньше 15 лет, а также не накопившие 30 пенсионных баллов.

«Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия», — говорится в материале.

В статье уточняется, что в этом году социальная пенсия по старости составляет 8 824,08 руб. Оформить ее можно через Социальный фонд России, МФЦ или «Госуслуги». Если же совокупный доход гражданина меньше прожиточного минимума пенсионера, он может рассчитывать на доплату. В 2025 году пенсионер получит по меньшей мере 15 250 руб.

Россияне рассказывали, что хотели бы выйти на пенсию до 65 лет. Согласно результатам опроса НПФ Эволюция и проекта по финансовому просвещению «ГраФин», треть опрошенных (34%) планируют уйти на заслуженный отдых в период от 45 до 55 лет, 29% респондентов — в период от 55 до 65 лет, а 13% респондентов и вовсе рассматривают для себя возможность перестать работать на пике карьеры.

Ранее Нагиев забеспокоился, что пенсии в 20 тыс. руб. не хватит на безбедную старость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами