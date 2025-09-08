На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вблизи северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В Тихом океане вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
true
true
true
close
Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она уточнила, что землетрясение было зафиксировано в Тихом океане в 08:25 по местному времени (00:25 мск). Эпицентр находился в 93 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения располагался на глубине 36 километров.

В Северо-Курильске ощущался подземный толчок силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал президенту России Владимиру Путину, что во время сильного землетрясения в регионе половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского получила повреждения, но несущие конструкции не пострадали.

4 сентября Солодов сообщил, что для восстановления инфраструктуры Камчатского края, пострадавшей от мощного землетрясения, потребуется ориентировочно от 6 до 7 млрд рублей.

Ранее российскому региону предрекли год афтершоков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами