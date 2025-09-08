Попова сообщила о росте заболеваемости ОРВИ в России

Попова: заболеваемость ОРВИ в РФ растет, но пока ее уровень остается невысоким

Заболеваемость ОРВИ в России демонстрирует сезонный рост, однако ее общий уровень по стране остается невысоким. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, традиционный сентябрьский подъем заболеваемости связан с формированием коллективов после летнего периода. Недельный прирост составляет 23%.

«Каждый пришел со своим «вирусным багажом», все обмениваются. Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране», — пояснила Попова.

26 августа врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что в России через неделю будет наблюдаться подъем заболеваемости среди детей , связанный с тем, что они вернутся в школы. Неофициально это традиционное для начала осени явление прозвали «синдромом 7 сентября».

До этого директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов заявил, что привиться от гриппа россиянам важно до начала эпидсезона. По его словам, лучше всего для этого подходят конец августа, сентябрь, а также октябрь.

Ранее Роспотребнадзор разработал тест сразу на 25 инфекций.