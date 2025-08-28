На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор разработал тест сразу на 25 инфекций

РПН: разработан тест сразу на 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19
Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Роспотребнадзора (РПН) разработали тест сразу на 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что это первый зарегистрированный тест в России с подобным широким спектром диагностики, при помощи которого можно одновременно выявлять возбудителей ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что все компоненты теста изготовлены в России, что позволяет не зависеть от зарубежных поставок.

Врач-инфекционист Елена Мескина ранее рассказала, что в этом эпидсезоне в РФ придут гонконгский и свиной грипп (H3N2 и H1N1). Также традиционно в осенне-зимний период активизируются риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Не менее распространены грипп и COVID-19, нередко встречается парагрипп.

Ранее врач перечислил главные ошибки, допускаемые при первых симптомах простуды.

