Россиянам рассказали, в какие месяцы нужно прививаться от гриппа

В России регулярно обновляют вакцины для иммунопрофилактики гриппа, поэтому каждый сезон они содержат специфические штаммы, характерные для данного периода времени. Важно успеть привиться до начала эпидсезона, рассказал НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Эксперт подтвердил, что в этом сезоне в России действительно могут получить распространение штаммы гонконгского и свиного гриппа – по его словам, сенсации в этом нет. Самой эффективной мерой защиты остается вакцина, которую адаптируют под штаммы каждого конкретного сезона, подчеркнул он.

«Иммунопрофилактика эффективно защищает людей от тяжелого протекания заболевания, что доказано многолетней практикой. Наши специалисты хорошо знакомы с гриппозной инфекцией разного происхождения, связанной с разными вариантами гриппа», — подчеркнул вирусолог.

Он призвал россиян успеть вакцинироваться до подъема заболеваемости. В России для этого лучше всего подходят конец августа, сентябрь, а также октябрь, заключил специалист.

До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился, что в мире могут произойти новые пандемии, так как точно предсказать появление опасных мутаций вирусов невозможно. Однако он подчеркнул, что специалисты постоянно работают над новыми вакцинами и научными открытиями, и уже научились быстро справляться с такими вызовами.

Ранее был создан новый препарат для борьбы с устойчивыми штаммами гриппа.