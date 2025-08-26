На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о скором скачке заболеваемости ОРВИ и гриппом

Онищенко: к 7 сентября в России произойдет скачок заболеваемости ОРВИ
Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России через неделю будет наблюдаться подъем заболеваемости среди детей , связанный с тем, что они вернутся в школы. Неофициально это традиционное для начала осени явление прозвали «синдромом 7 сентября», заявил в пресс-центре НСН врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Когда все 18 млн наших школьников соберутся за партами, то будут обмениваться не только впечатлениями, но и вирусами, которые они привезли из разных уголков нашей страны, — отметил эксперт. — Это мы называем «проэпидемичивание».»».

По его словам, обычно для распространения вирусов хватает недели, поэтому к 7 сентября уже будет заметный скачок заболеваемости. На этом фоне важно приложить усилия, чтобы минимизировать последствия этого процесса. В частности, эпидемиолог призвал россиян теплее одевать детей, особенно тех, кто недавно вернулся с отдыха на юге, а также следить за питанием и психическим состоянием учащихся.

До этого директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов заявил, что привиться от гриппа россиянам важно до начала эпидсезона. По его словам, лучше всего для этого подходят конец августа, сентябрь, а также октябрь.

Ранее вирусолог предупредил, что в этом эпидсезоне большинство россиян не смогут уберечься от «стратуса».

