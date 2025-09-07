На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минздрав указал на высокую долю иностранных лекарств в госзакупках

Минздрав обратил внимание на высокую долю зарубежных препаратов в госзакупках
true
true
true
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на расширение объема российского фармпроизводства, значительная часть лекарственного рынка России по-прежнему принадлежит зарубежным компаниям. Об этом заявил вице-президент фармкомпании «Генериум» Дмитрий Кудлай на Восточном экономическом форуме, пишет «Коммерсантъ».

Кудлай отметил, что зачастую иностранные медикаменты пользуются большей популярностью, чем российские аналоги, даже при осуществлении государственных закупок.

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в ответ заявил о готовности министерства к принятию мер, направленных на удержание финансовых потоков внутри страны.

«Мы должны предпринимать все, чтобы наши ресурсы оставались у нас в стране, чтобы деньги не уходили на Запад»,— отметил он.

На днях депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой о компенсации затрат на медикаменты для малообеспеченных пенсионеров.

Ранее оригинальные российские лекарства начали выходить на мировой рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами