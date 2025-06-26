Оригинальные российские лекарства начали выходить на мировой рынок

Российский препарат для лечения угрожающей жизни болезни сердца выведен на мировой рынок, лекарственное средство будет продаваться в Саудовской Аравии и странах ближнего востока, рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев в интервью «Газете.Ru» на полях ПМЭФ-2025.

«Если говорить о других рынках, то мы активно развиваемся на ближнем востоке, в Турции, в странах Юго-Восточной Азии. Вот буквально на днях мы получили орфанный статус в Саудовской Аравии для нашего оригинального, защищенного мировыми патентами продукта для лечения угрожающей жизни болезни сердца. Это идиопатический перикардит — воспаление перикарда — тканевой оболочки, окружающей сердце, аорту, легочный ствол, устья полых и легочных вен», – рассказал Игнатьев.

По словам Игнатьева, есть абсолютная уверенность, что Россия выведет на рынок США собственные продукты, но с помощью партнеров из дружественных стран. Запретов на взаимодействие такого рода в сфере здравоохранения нет.

«Наши успехи сейчас — это прямое следствие программы «Фарма-2020», которая была реализована в десятые годы. Сейчас уже действует стратегия «Фарма-2030». Тогда был создан задел, которым мы сейчас пользуемся — современная база исследований и разработок, были построены новые заводы, открыты опытные производства, сформировались научные коллективы. Именно поэтому удалось выпустить и «Спутник V», в короткие сроки развернуть его производство. Это называется Proof of Concept — доказательство справедливости концепции. То есть «Спутником» мы доказали себе и окружающему миру, что в России могут появляться качественные прорывные инновационные продукты, которые выходят на международные рынки», — рассказал Игнатьев.

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