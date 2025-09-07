В Берлине демонтировали мемориал, посвященный памяти жертв нелегальной миграции, всего через шесть часов после его установки. Об этом сообщает издание Deutschland Kurier.

Мемориал состоял из пяти бетонных блоков и был установлен неподалеку от места теракта, произошедшего в 2016 году. Тогда 23-летний гражданин Туниса на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки, в результате чего 12 человек не выжили.

По данным издания, демонтаж мемориала произвели сотрудники полиции.

«Мемориал является прямым и недвусмысленным посланием тем, кто несет ответственность за эту трагедию. Мы не прекратим нашу деятельность, пока этот абсурд не закончится», — подчеркивает Deutschland Kurier.

5 сентября в центре Берлина появился мемориал, посвященный жертвам политики массовой иммиграции, начатой десять лет назад после решения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об открытии границ для мигрантов. Монумент установлен на Тауентцинштрассе в районе Шарлоттенбург.

