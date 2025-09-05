В центре Берлина появился мемориал, посвященный жертвам политики массовой иммиграции, начатой десять лет назад после решения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об открытии границ для мигрантов. Монумент установлен на Тауентцинштрассе в районе Шарлоттенбург изданием Deutschland-Kurier.

Как подчеркнул главный редактор издания Давид Бендельс, мемориал напоминает о бесчисленных жертвах катастрофической и кровавой политики массовой иммиграции, которая продолжается до сих пор и ежедневно приносит новые жертвы.

«Он является не только достойным местом скорби и памяти, но и направляет недвусмысленное послание всем ответственным за эту катастрофу: мы не забудем», — сказал он.

Мемориал состоит из пяти массивных бетонных блоков весом 1,5 тонны каждый, аналогичных тем, что используются для защиты от терактов. Общий вес сооружения составляет 7,75 тонны. На лицевой стороне центральных блоков под крупным крестом размещена надпись: «В память о жертвах массовой иммиграции 2015–2025». На обратной стороне изображена стилизованная фигура Ангелы Меркель с окровавленным жестом «рука-ромб», который создатели интерпретируют как символ вины и ответственности за гибель людей.

Памятник находится недалеко от Мемориальной церкви кайзера Вильгельма и места теракта на Брайтшайдплатц в декабре 2016 года. Тогда грузовик, управляемый беженцем из Туниса, протаранил толпу на Рождественской ярмарке. В результате погибли 11 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Сразу после установки монумента вмешалась полиция, убрав цветы, свечи и фотографии, включая портрет убитого полицейского Рувена Лаура. Надписи на памятнике были закрыты пластиковой пленкой.

Напомним, в сентябре 2015 года Ангела Меркель разрешила беженцам из Сирии, Северной Африки, Ирака и Афганистана въехать в Германию, хотя согласно Дублинскому регламенту просители убежища должны быть зарегистрированы в первой безопасной стране ЕС. В 2015 году около полумиллиона человек подали заявление на предоставление убежища в Германии, а в 2016 году их число достигло 750 тыс.