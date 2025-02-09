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Стало известно, нелегалов из каких стран больше всего в Германии

RND: 40% нелегальных мигрантов в Германии приехали из Сирии и Украины
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Kerstin Joensson/AP

Большая часть — около 40% — нелегальных мигрантов в Германии приехали из Сирии и Украины. Об этом пишет RND.

На сирийцев приходится 20,6% нелегальных пересечений границы, на украинцев — чуть менее 20%. Также сообщается о значительных потоках мигрантов из Афганистана и Турции. На фоне боевых действий на Украине жителям этой страны дается право на получение убежища в странах ЕС даже без предоставления соответствующего заявления, однако для дальнейшей смены места жительства в странах Европы им необходима долгосрочная виза.

В 2023 году в Евросоюз въехали 127,5 тыс. человек, а в 2024 году — 83,5 тыс. человек. При этом если в 2024 году ходатайство о предоставлении убежища в полицию Германии подали 44,7% из них, то в 2024 году — 23%.

До этого сообщалось, что 31% немцев считает вопрос о мигрантах ключевым перед выборами.

Ранее в Германии предложили объявить режим ЧС для упрощения высылки мигрантов.

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