Авиация МЧС тушит ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма

Ландшафтный пожар тушат в Симферопольском районе Крыма, площадь возгорания составляет 150 га. Об этом сообщает МЧС России по Крыму в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что для недопущения распространения огня была привлечена аэромобильная группировка МЧС, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. Авиация ведомства сбросила 15 тонн воды, говорится в публикации.

«Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы», — добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара были привлечены 133 сотрудника МЧС, 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

29 августа в Симферопольском районе Крыма потушили природный пожар, бушевавший на площади в 70 га. Днем ранее загорелась сухая трава между селами Равнополье и Кольчугино. По данным МЧС, в тушении ландшафтного пожара принимали участие 105 спасателей на 29 пожарных расчетах. Они не только ликвидировали пламя, но и создавали минерализованные полосы, чтобы сдержать его распространение. Ситуация осложнялась из-за сильного ветра.

Ранее в Оренбургской области произошел ландшафтный пожар площадью 500 гектаров.