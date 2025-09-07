На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ачинске часть моста ушла под воду после подъема реки

В Ачинске из-за подъема реки Чулым мост частично ушел под воду
В Ачинске Красноярского края наплывной мост через реку Чулым частично ушел под воду. Кадры из города публикует Telegram-канал «Запад24».

По его данным, это произошло из-за повышения уровня воды в реке. На берегах Чулыма образовались пробки. Перейти по мосту стало трудно и пешеходам. Власти не установили у переправы заградительные ленты и не успели убрать блоки, которые не допускали на переправу большегрузы. Эти препятствия осложняют движение.

В начале августа в Тындинском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за провала на автодороге «Лена». Дорожное полотно обрушилось на участке с 39-го по 160-й км. В минтрансе Амурской области попросили водителей не планировать поездки по трассе.

А в конце месяца на Алтае в 40 км от села Беляши на реке Шипты-кол рухнула часть деревянного автомобильного моста. В администрации Кош-Агачского района тоже просили не ездить в направлении Беляшей.

Ранее жителям Приамурья пришлось переходить реку вброд по пути на работу.

