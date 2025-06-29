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В Амурской области жителям приходится переходить реку вброд по пути на работу

В Сковородино жители жалуются, что переходят реку вброд по пути на работу

Жителям города Сковородино в Амурской области приходится добираться на работу переходя реку вброд из-за моста в аварийном состоянии. Видео опубликовал местный Telegram-канал »Благовещенск №1».

В ролике местная жительница в 7:00 (1:00 мск) переобувается в шлепки, чтобы перейти реку и попасть на другой берег.

«Это полнейшее издевательство. Даже сами строители, которые начали ломать наш мост, сказали, что запросто можно было построить новый мост вдоль вот этого старого моста. Не ломая старый. Выход есть на дорогу. Построить новый, а старый потом просто сломать. Но нет, товарищ [Алексей] Прохоров (глава Сковородинского района. — «Газета.Ru») сделал все возможное, чтобы испытывали жители улиц Заречья вот такой дискомфорт», — описала ситуацию женщина по пути на другой берег.

Она задалась вопросом, каково будет переходить реку осенью. Местная жительница отметила, что по объездной дороге автобусы в выходные дни не ходят, а ей нужно добираться до работы, чтобы выйти на смену. По ее словам, она не одна такая.

Прошлой осенью жители деревни Сабры в Ленинградской области пожаловались в соцсетях на то, что в населенном пункте, где землю получают многодетные семьи, нет общественного транспорта, аптек, магазинов продуктов, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, дорога в деревню находится в непригодном состоянии: во время дождей ее размывает, и добраться до Сабров на машине становится сложно.

Ранее появилось видео, как пожилые курганцы ползут по доске над пропастью за пенсией.

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