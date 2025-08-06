В российском регионе ввели режим ЧС из-за провала на федеральной трассе

В Тындинском округе Приамурья объявили режим ЧС из-за провала на трассе «Лена»

В Тындинском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за огромного провала на федеральной трассе «Лена». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава округа Тамара Лысакова.

«На федеральной автомобильной дороге А360 «Лена» с 39-го по 160-й км (район реки Ольдогой) произошло обрушение дорожного полотна. Движение по автодороге закрыто», — написала чиновница.

По ее словам, специалисты предпримут все возможные меры для скорейшего восстановления дорожного полотна и обеспечения проезда.

В минтрансе Амурской области попросили водителей не планировать поездки по этой автодороге.

В главном управлении МЧС России по региону сообщили, что специальная техника была направлена к месту провала на участке федеральной трассы А360.

Причина провала полотна выясняется. Тындинская городская прокуратура осуществляет проверку по факту разрушения проезжей части автодороги.

На прошлой неделе в Краснодарском крае в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. В селе Лермонтово Туапсинского района обрушился мост через реку Шапсухо.

Ранее в российском городе провалилась земля.