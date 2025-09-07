На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патрушев раскритиковал версию о подрыве гражданами Украины «Северных потоков»

Патрушев не исключил, что «Севпотоки» взорвали при участии спецслужб НАТО
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке для «Коммерсанта» раскритиковал версию о подрыве гражданами Украины газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Он отметил, что детали данной операции общественность узнает, как правило, из нелепых вбросов в прессу.

«Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю», — уточнил Патрушев.

Он напомнил версию генпрокуратуры ФРГ в изложении немецких СМИ, согласно которой «на причал, расположенный в ста метрах от военно-морской базы ВМС НАТО в немецком Ростоке, предполагаемые диверсанты, оставаясь незамеченными, без всяких проблем загружают водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и спокойно выходят в открытое море».

При этом им удалось обнаружить газопровод и не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами в этом районе, осуществить неоднократные погружения для установки зарядов в условиях оживленного судоходства и благополучно вернуться в порт.

Помощник президента подчеркнул, что у компетентных людей появляется много вопросов по поводу данных утечек в прессу. Один из них Патрушев сформулировал следующим образом: кто позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства?

«Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?» — задался вопросом Патрушев.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».

