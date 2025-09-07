Пожар в здании кабмина Украины охватил более 1 тыс. «квадратов»

Глава МВД Клименко: огонь в здании кабмина в Киеве локализован на 1 тыс. кв. м

Пожар в здании правительства Украины в Киеве распространился на площадь более 1 тыс. кв. м. Об этом написал в Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что пожарным удалось локализовать возгорание. Тушение огня продолжается.

Утром о возгорании в правительственном здании в Печерском районе украинской столицы сообщил мэр Виталий Кличко. В горящей части расположен офис премьер-министра Юлии Свириденко.

После начала пожара в здании кабмина, которому якобы нанесла ущерб Россия, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «серьезной эскалации». Он призвал мировое сообщество усилить давление на Москву и прекратить закупать у РФ энергоресурсы. Глава МИД Украины потребовал новых жестких антироссийских санкций и мер по усилению республики.

