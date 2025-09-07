На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нардеп допустил, что пожар в здании кабмина Украины задел офис премьер-министра

Нардеп Железняк: в горящей части здания кабмина Украины расположен офис премьера
ГСЧС Украины в Киеве

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что в горящей части здания кабмина Украина расположен офис премьер-министра Юлии Свириденко.

«Если это здание правительства <…> то один из самых высоких этажей там — это этаж премьер-министра. С другой стороны там залы, где вы видите публичную часть заседаний КМУ», — написал Железняк.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в здании кабинета министров в Киеве произошел пожар. После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что в здании правительства страны в Киеве произошел пожар после атаки беспилотников на город.

Свириденко призвала мир отреагировать на это происшествие усилением санкционного давления на Россию, включая ограничения в отношении российской нефти и газа.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Печерском районе Киева произошло «возгорание в правительственном здании». На месте происшествия работают пожарные службы.

Ранее Зеленский назвал число ударов российских войск с начала сентября.

