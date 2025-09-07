На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режим опасности БПЛА ввели в Ставропольском крае

Владимиров: в Ставропольском крае объявлена опасность атаки БПЛА
Shutterstock/Ireshetnikov54

Беспилотную опасность объявили в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112»», — написал он.

Во время режима опасности атаки БПЛА гражданам рекомендуется как можно скорее покинуть улицу и пройти к ближайшему укрытию. Тем, кто уже дома, стоит держаться подальше от окон.

В Минобороны сообщили, что последние за четыре часа над регионами РФ ликвидировали 31 украинский дрон. Беспилотники атаковали Россию в период с 20:00 до 00:00, вражеские дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Незадолго до полуночи в Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее украинские дроны атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС.

