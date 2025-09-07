Более 30 БПЛА атаковали регионы России до полуночи

За четыре часа над регионами РФ ликвидировали 31 украинский дрон. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

В посте уточняется, что БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 00:00. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 21 беспилотник над Белгородской областью, шесть — над Воронежской по два — над территорией Крыма и Брянской области.

Незадолго до полуночи в Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.