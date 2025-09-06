Жителей региона России предупредили о БПЛА и отключении интернета

В Пензенской области введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сообщил глава области.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

