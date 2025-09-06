Украинские дроны атаковали тренировочный центр Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (АЭС) с помощью беспилотников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канал станции.

По данным электростанции, удар был совершен по крыше корпуса «Г». Уточняется, что в этом тренировочном центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Запорожской АЭС уточнили, что условия безопасной эксплуатации станции не были нарушены. Радиационный фон находится в пределах нормы, поэтому работа предприятия не будет прекращена.

6 сентября ВСУ вели артиллерийский обстрел города Энергодара, в котором находится Запорожская атомная электростанция. По словам главы администрации Максима Пухова, зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки. Жителей Энергодара призвали воздержаться от посещения первого микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов.

Ранее Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной.