На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские дроны атаковали тренировочный центр Запорожской АЭС

ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС
true
true
true
close
Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (АЭС) с помощью беспилотников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канал станции.

По данным электростанции, удар был совершен по крыше корпуса «Г». Уточняется, что в этом тренировочном центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Запорожской АЭС уточнили, что условия безопасной эксплуатации станции не были нарушены. Радиационный фон находится в пределах нормы, поэтому работа предприятия не будет прекращена.

6 сентября ВСУ вели артиллерийский обстрел города Энергодара, в котором находится Запорожская атомная электростанция. По словам главы администрации Максима Пухова, зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки. Жителей Энергодара призвали воздержаться от посещения первого микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов.

Ранее Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами