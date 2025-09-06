Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов

Президент РФ Владимир Путин удостоил наград многодетные семьи из 12 российских регионов. Указ об этом опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область», — говорится у документе.

В свою очередь, орденом «Родительская слава» российский лидер указал наградить Магомеда Абдурахманова и Луизат Алигаджиеву из Дагестана, Жанылсын Ищанову (Челябинская область) и Ольгу Сметанину (Коми). Кроме того, ордена были удостоены семья Даниловых из Ямало-Ненецкого автономного округа, семья Дмитриевых из Курганской области, семья Конаковых из Пензенской области, а также семьи Нетреба (Псковская область) и Сотниковых (Курганская область).

В указе также сообщается, что Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи из девяти регионов Российской Федерации.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила, что правительство России рассматривает возможность увеличения ипотечной выплаты для многодетных семей до 1 миллиона рублей при рождении третьего ребенка. По ее словам, согласно «демографическому меню», разработанному для регионов с низкой рождаемостью, размер компенсации по ипотеке может быть увеличен с текущих 450 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее Путин призвал дать льготную ипотеку всем многодетным семьям на Дальнем Востоке.