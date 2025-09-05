Выплату по ипотеке для многодетных семей могут увеличить до 1 млн рублей

Депутат Буцкая: выплата в 1 млн за 3-го ребенка заложена в демографическом меню

Правительство России рассматривает возможность увеличения ипотечной выплаты для многодетных семей до 1 миллиона рублей при рождении третьего ребенка. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Согласно «демографическому меню», разработанному для регионов с низкой рождаемостью, размер компенсации по ипотеке может быть увеличен с текущих 450 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Минимум через год мы сможем оценить эффект этой меры в регионах за пределами Дальнего Востока», — уточнила депутат.

Буцкая также отметила, что при рождении четвертого ребенка семья может получить дополнительно 450 тысяч рублей на погашение другой ипотеки. Программа начнет действовать с 2025 года.

В июле российский президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что россиянки сейчас рожают первого ребенка в 28–29 лет, и в большинстве семей этот малыш остается единственным.

