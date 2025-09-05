На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выплату по ипотеке для многодетных семей могут увеличить до 1 млн рублей

Депутат Буцкая: выплата в 1 млн за 3-го ребенка заложена в демографическом меню
true
true
true
close
РИА Новости

Правительство России рассматривает возможность увеличения ипотечной выплаты для многодетных семей до 1 миллиона рублей при рождении третьего ребенка. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Согласно «демографическому меню», разработанному для регионов с низкой рождаемостью, размер компенсации по ипотеке может быть увеличен с текущих 450 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Минимум через год мы сможем оценить эффект этой меры в регионах за пределами Дальнего Востока», — уточнила депутат.

Буцкая также отметила, что при рождении четвертого ребенка семья может получить дополнительно 450 тысяч рублей на погашение другой ипотеки. Программа начнет действовать с 2025 года.

В июле российский президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что россиянки сейчас рожают первого ребенка в 28–29 лет, и в большинстве семей этот малыш остается единственным.

Ранее Владимиру Путину рассказали об индексе рождаемости на Дальнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами