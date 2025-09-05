На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал дать льготную ипотеку всем многодетным семьям на Дальнем Востоке

Необходимо распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что данная льгота должна распространяться на все многодетные семьи вне зависимости от возраста родителей.

Путин также предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья, однако это будет распространяться лишь на те города, где на данный момент нет предложений от застройщиков. Он добавил, что в данном случае будет необходимо учитывать состояние домов и место приобретения жилплощади.

Помимо этого, президент РФ поручил расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования, а не только учителей. Он объяснил, что такая возможность есть и попросил правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин призвал запустить особый режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.

