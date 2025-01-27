Депутаты, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента страны, решили проверить законность продажи конфет украинской компании Roshen на маркетплейсах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по контролю Дмитрия Гусева.

В материале подчеркивается, что российское правительство и Роспотребнадзор запретили сбыт данных кондитерских изделий на территории страны. Причиной для этого послужило содержание в конфетах бензоапирена, который негативно влияет на здоровье людей. Более того, по словам Гусева, доходы от продажи сладостей идут на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На этом фоне законодатели обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность сбыта товаров компании Roshen. Также они направили обращения в сами маркетплейсы, потребовав изъять кондитерские изделия из продажи.

Кроме того, еще одно письмо было адресовано президенту Ассоциации компаний интернет-торговли Артему Соколову. Депутаты призвали его оказать содействие при разработке единой политики, касающейся запрета продажи в РФ продуктов украинского производства.

Roshen — украинская компания, считающаяся одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Она принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который занимал соответствующий пост с 2014 по 2019 год.

Ранее акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen) передали в доход РФ.