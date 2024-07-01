Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Приставы в рамках судебного решения передали в доход Российской Федерации акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

По его словам, речь идет об акциях акционерного общества «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен».

19 февраля сообщалось, что Октябрьский районный суд Липецка принял решение передать в доход РФ акции «Рошен».

В августе прошлого года сообщалось, что арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с этой кондитерской фабрики. Общество с ограниченной ответственностью «Рошен» 12 января 2023 года подало в Арбитражный суд Липецкой области иск к акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» с требованием о взыскании 892,8 млн рублей.

Ранее на Украине сообщили о завершении расследования по делу Порошенко.