В России подешевела красная рыба и икра

Стоимость красной рыбы и икры в России снижается. Об этом ТАСС рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, вылов лососевых с начала 2025 года превысил 310 тыс. тонн. По итогам года вылов ожидается на уровне 340-350 тыс. тонн.

В 2024 году вылов лососевых в России составил 235,5 тыс. тонн.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

В августе розничные цены на красную икру в России начали снижаться. Первой подешевела икра горбуши и нерки. Эти виды рыбы являются преобладающими по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Так, доля горбуши в вылове составляет 73%, нерки — 14%. Икра нерки подешевела на 9%, икра горбуши — на 2%, если сравнивать с июльскими показателями.

В начале июня сообщалось, что в первый день лососевой путины на Камчатке цены на свежую икру нерки составили 9–9,5 тыс. рублей за килограмм, что на 2 тыс. рублей дороже, чем в первый месяц лета 2024 года.

