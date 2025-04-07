Названа опасность щучьей икры

Паразит лентец широкий поражает хищных речных рыб, в том числе щук. Их икра при неправильной засолке может содержать личинки паразита, которые похожи на пленочки, рассказал «Газете.Ru» ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин.

«Если рыбу плохо прожарить или проварить, паразит может остаться живым, — это один из вариантов заражения. Другой способ — через слабосоленую щучью икру. Сейчас весна, у щуки нерест, поэтому и количество случаев заражения увеличится. Личинки лентеца могут находиться между икринок и напоминать тонкие пленки размером не больше сантиметра. Многие рыбаки сейчас солят икру недолго, делая ее слабосоленой и едят в тот же день или на следующий. А личинки принимают за пленочки», – рассказал специалист.

Этот паразит живёт в кишечнике человека десятилетиями и может достигать в длину 10 и даже больше метров. Иногда в организме человека может поселиться не один паразит, а несколько.

«В таких ситуациях возможно даже возникновение кишечной непроходимости. Но обычно пациенты жалуются на потерю или, наоборот, повышение аппетита, слюноотделение, отрыжку, тошноту, слабость, раздражительность, урчание в животе и проблемы со стулом», – добавил Воронин.

Подробнее о том, какими паразитами можно заразиться от морской и речной рыбы – в материале «Газеты.Ru».

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