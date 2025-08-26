В России подешевела красная икра

Розничные цены на красную икру в России начали снижаться. Об этом сообщает аналитический центр Рыбного союза, передает «Интерфакс».

Первой подешевела икра горбуши и нерки. Эти виды рыбы являются преобладающими по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Так, доля горбуши в вылове составляет 73%, нерки — 14%. По состоянию на 26 августа икра нерки подешевела на 9%, икра горбуши — на 2%, если сравнивать с июльскими показателями.

При этом икра кеты увеличилась в цене на 1%, цена на икру кижуча осталась прежней, говорится в сообщении.

Согласно данным Нацрыбресурса, с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке уменьшились на 9%, нерку — на 4%, кету — на 2%.

Снижение цен на продукцию из тихоокеанских лососей (рыбу и икру) аналитики объясняют успешным развитием «красной путины».

В начале июня сообщалось, что в первый день лососевой путины на Камчатке цены на свежую икру нерки составили 9–9,5 тыс. рублей за килограмм, что на 2 тыс. рублей дороже, чем в первый месяц лета 2024 года.

