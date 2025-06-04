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В России спрогнозировали подорожание красной икры

Савельев: красная икра может подорожать до 15 тысяч рублей за килограмм
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В первый день лососевой путины, начавшейся на Камчатке 1 июня, цены на свежую икру нерки составили 9–9,5 тыс. рублей за килограмм, что на две тысячи дороже, чем в первый месяц лета 2024 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По оценке Савельева, если нынешняя динамика цен сохранится, то к зиме стоимость красной икры в регионах потребления может достигнуть 15 тыс. рублей за килограмм. Такие ценовые пики уже наблюдались в прошлом году, напомнил он.

Также эксперт сообщил о росте цен на дальневосточного лосося. Так, чавычу сейчас продают по 1800 руб. за кг — это на 300 руб. дороже прошлогоднего уровня. Нерка подорожала до 800 руб., кета — до 600 руб. за кг.

Согласно прогнозам ученых, в 2025 году вылов тихоокеанских лососей может увеличиться до 311,7 тыс. тонн (в 2024 году — 235 тыс. тонн). Основной объем уловов традиционно придется на Камчатский край — 199,25 тыс. тонн. Также крупные объемы ожидаются в Сахалинской области (62,19 тыс. тонн), Хабаровском крае (36,38 тыс. тонн), Магаданской области (9,84 тыс. тонн), Приморье (2,71 тыс. тонн) и Чукотском АО (1,32 тыс. тонн).

Лососевая путина в 2025 году стартовала 1 мая с любительского лова симы на Сахалине. Камчатка — основной промысловый регион — начала кампанию 1 июня. Завершение путины запланировано на 30 ноября в Южных Курилах.

В апреле данные сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показали, что в марте медианная цена на натуральную красную икру составила 8856 руб. за кг, повысившись на 21% год к году. В первый месяц весны россияне покупали красную икру реже на 13% в годовом выражении.

Ранее была названа опасность щучьей икры.

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