Импортозамещенный Superjet совершил первый полет

«Ростех»: первый импортозамещенный серийный SJ-100 поднялся в воздух
true
true
true

Импортозамещенный самолет «Суперджет-100» (SJ-100), построенный по серийным технологиям, поднялся в небо с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что воздушное судно оснащено российскими системами и агрегатами, включая двигатели ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

В «Ростехе» рассказали, что первый полет SJ-100 длился около часа. Самолет пилотировали летчики-испытатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Владислав Тюрин.

«Процесс сертификации (самолета. — Прим. ред.) еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок», — говорится в релизе госкорпорации.

Сейчас в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийных SJ-100, уточнили в «Ростехе».

SJ-100 — это полностью российская версия самолета семейства «Суперджет», разработанная с учетом отказа от зарубежных компонентов.

В июле глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия в течение шести лет направит 765 миллиардов рублей на проект по строительству воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиапромышленности.

Ранее Superjet впервые провел длительный полет на российских двигателях.

