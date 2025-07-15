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Власти РФ направят 765 млрд рублей на проект по производству самолетов

Мишустин: в течение 6 лет на создание самолетов будет направлено 765 млрд рублей
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Россия в течение шести лет направит 765 миллиардов рублей на проект по строительству воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиапромышленности. Об этом во время стратегической сессии о развитии авиационной промышленности заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства России.

Мишустин объяснил, что проект «Производство самолетов и вертолетов» создали для обеспечения независимости гражданской авиации страны.

Уточняется, что деньги направят на разработку воздушных судов, современных двигателей, радиоэлектронных систем и высокотехнологичного оборудования, способных конкурировать на мировом рынке. Кроме того, премьер-министр РФ рассказал о предварительных успехах в конструкторских проектах российских самолетов.

19 июня генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), разрабатывающей и производящей российские самолеты SJ-100 и МС-21, Вадим Бадеха сообщил, что компания начнет сокращать сотрудников. По его словам, речь идет о 1,5 тыс. человек или больше четверти управленческих кадров. Он добавил, что конструкторские бюро грядущие сокращения не затронут.

Ранее Матвиенко оценила потенциал России в гражданском авиастроении.

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