Профессор Гарвардского университета и богослов попали в реестр иноагентов

Минюст признал иноагентами профессора Гарварда Ицхоки и богослова Говоруна
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных агентов четырех физических лиц и два сетевых проекта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«5 сентября 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Н. Говорун, О.Е. Ицхоки, В.А. Смолин, А.В. Степанова, интернет-ресурс «Компромат 1», а также сетевой проект «Om TV», — отмечается в сообщении.

Речь идет о православном монахе и богослове Сергее Говоруне, активистке и блогерше Анне Степановой, блогере Владимире Смолине, профессоре Гарвардского университета Олеге Ицхоки, а также о сетевых проектах Om TV и «Компромат 1».

По данным Минюста, указанные лица и интернет-ресурсы выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, а также материалы иноагентов и нежелательных организаций.

До этого в Госдуму внесли проект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение законодательства, регулирующего порядок деятельности иностранных агентов на территории страны.

По словам депутата Василия Пискарева, документ предполагает ликвидацию «громоздкой конструкции двойной преюдиции» — когда иностранный агент может три раза нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Валерия Меладзе могут признать иноагентом из-за сотрудничества с компанией, которая финансирует ВСУ.

