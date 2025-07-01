В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности иноагентов при нарушениях

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение законодательства, регулирующего порядок деятельности иноагентов в России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Что предлагается. Устранить громоздкую конструкцию двойной преюдиции, когда иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности», — сообщил он.

После принятия поправки в законе, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, чтобы при повторном нарушении наступала уголовная ответственность.

Пискарев отметил, что иноагенты являются тараном Запада для разрушения России. Значительная часть иностранных агентов уехала за рубеж и «плюет на установленные в России для иноагентов требования и запреты».

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение иноагентами требований Минюста России.

Нововведение предусматривает повышение ответственности за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы за соответствующее нарушение составят от 30 до 50 тыс. рублей.

До этого за аналогичное нарушение предусматривался штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Помимо этого, закон предполагает введение возможности заочного привлечения иноагента, находящегося за пределами страны, к административной ответственности.

Ранее публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом.