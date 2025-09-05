На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская психиатрическая больница закупила сигареты для пациентов на 8,6 млн рублей

Евгений Биятов/РИА Новости

Томская клиническая психиатрическая больница закупила 1,2 млн сигарет на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, всего медучреждение потратило на табак 8,6 млн бюджетных рублей. До больницы журналистам, которые хотели выяснить причину подобной масштабной закупки, дозвониться не удалось.

До этого Челябинская психоневрологическая больница и Пермский наркологический диспансер выбрали себе талисманы: ими стали кукуха и белочка. Глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов раскритиковал эти талисманы и отметил, что они должны вызывать у пациентов доверие, а не оскорблять его.

Ранее стало известно, что неофициальным талисманом Областной свердловской наркологической больницы стал крокодил.

