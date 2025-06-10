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Кукуху выбрали символом психиатрии на Южном Урале

Психоневрологическая больница на Южном Урале сделала своим символом Кукуху
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Depositphotos

В областной психоневрологической больнице №1 на Южном Урале появились необычные маскоты — «Кукухи», сообщает kp.ru.

Семейство птиц, придуманное главным психиатром региона Михаилом Козловым с помощью нейросетей, стало олицетворением психиатрии в регионе.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух», — рассказал Козлов журналистам.

По его словам, изначально маскот задумывался как мужчина, однако образ продолжает эволюционировать. Если раньше это была одна птица в халате, прообразом для которой стал главврач больницы, то теперь их уже несколько. Каждая Кукуха символизирует определенное направление работы и связана с конкретным отделением.

С помощью этих персонажей врачи хотят развеять мифы о психиатрическом лечении. Особое внимание они планируют уделить работе с юными пациентами.

В декабре прошлого года Пермский краевой наркологический диспансер сделал своим маскотом белочку. В конце ноября наркодиспансер опубликовал пост с предложением угадать, какое из трех существ было выбрано в качестве маскота. В результате победитель был объявлен публично — им оказалась белка. Лечебное заведение также предложило подписчикам выбрать для нее имя. Среди предложенных вариантов были «Орешник», «Похмеляша», «Ремиссия», «Нарка» и другие.

Ранее россиян призвали не диагностировать самостоятельно психические расстройства.

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